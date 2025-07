Atelier Viens jouer avec les P’tites Poules Rouffach

Atelier Viens jouer avec les P’tites Poules Rouffach jeudi 24 juillet 2025.

Atelier Viens jouer avec les P’tites Poules

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-24 12:00:00

2025-07-24

Plonge dans l’univers enchanté des P’tites Poules !

Participe à un escape game En s’éloignant un peu trop du poulailler, Carmen, Carmélito et Bélino finissent par se perdre et trouvent refuge dans une grotte abandonnée… À l’aide d’une carte laissée par la poule Pattes à Crète, aide les trois amis à retrouver leur chemin avant la tombée de la nuit ! Attention tu as 45 min ! pas plus !!!

Amuse-toi aussi avec l’univers de tes poules préférées en créant un dessin animé avec l’application Blink Book !

A partir de 7 ans, sur inscription. 0 .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

English :

Dive into the enchanted world of Les P’tites Poules! Take part in an escape game: Carmen, Carmélito and Bélino stray too far from the henhouse and end up lost. Help the three friends find their way back before nightfall! Ages 7 and up, registration required.

German :

Tauche ein in die zauberhafte Welt der P’tites Poules! Nimm an einem Escape Game teil: Als Carmen, Carmélito und Bélino sich ein wenig zu weit vom Hühnerstall entfernen, verlaufen sie sich schließlich. Hilf den drei Freunden, vor Einbruch der Dunkelheit ihren Weg zurückzufinden! Ab 7 Jahren, nach Anmeldung.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo incantato di Les P’tites Poules! Partecipate a un gioco di fuga: Carmen, Carmélito e Bélino si perdono quando si allontanano troppo dal pollaio. Aiutate i tre amici a ritrovare la strada prima del tramonto! A partire dai 7 anni, registrazione obbligatoria.

Espanol :

¡Sumérgete en el mundo encantado de Les P’tites Poules! Participa en un juego de escape: Carmen, Carmélito y Bélino se pierden cuando se alejan demasiado del gallinero. Ayuda a los tres amigos a encontrar el camino de vuelta antes de que anochezca A partir de 7 años, inscripción obligatoria.

