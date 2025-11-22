Atelier viernnoiseries et brioches Clères

Voici un atelier qui saura vous plaire…

Une ambiance conviviale et détendue; une odeur de viennoiseries et de brioche qui embaume l’atelier, des connaissances et des astuces pour refaire ces gourmandises représentatives de la gastronomie française !

Vous apprendrez comment réaliser une pâte levée fermentée ainsi qu’une brioche mais aussi à fleurer un paln de travail, à abaisser avec un rouleau à pâtisserie, à façonner, à réaliser une dorure/un sirop/une crème pâtissière…

Bref, vous repartirez avec une bannette de pains au chocolat, croissants, pains aux raisins, roulettes et brioche tressée, de quoi faire des heureux(ses) !

Une pause dégustation vous sera proposée pendant cet atelier: bonne humeur et échanges garantis.

Durée 3h / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

