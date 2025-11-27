Atelier vin chaud et épices de Noël Ammerschwihr
Atelier vin chaud et épices de Noël Ammerschwihr jeudi 27 novembre 2025.
Atelier vin chaud et épices de Noël
11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-27 11:00:00
fin : 2025-11-27 12:00:00
Date(s) :
2025-11-27
Initiez-vous à la magie des épices et du vin chaud blanc, entre savoir-faire vigneron et douceurs de saison.
Plongez dans la magie de Noël au cœur du vignoble d’Ammerschwihr !
Le vigneron vous ouvre ses portes pour un atelier chaleureux et parfumé autour du vin chaud et des épices de Noël.
Guidé par le savoir-faire de la maison, vous apprendrez à réaliser un vin chaud blanc aux arômes délicats, parfait pour vos soirées d’hiver. L’atelier se clôturera par une dégustation de gourmandises de saison, dans une ambiance conviviale et festive. .
11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr
English :
Introduce yourself to the magic of spices and white mulled wine, between winemaking know-how and seasonal treats.
German :
Lassen Sie sich in die Magie der Gewürze und des weißen Glühweins einführen, zwischen Winzerwissen und saisonalen Leckereien.
Italiano :
Scoprite la magia delle spezie e del vin brulé bianco, una miscela di esperienza vitivinicola e di delizie stagionali.
Espanol :
Descubra la magia de las especias y el vino blanco caliente, una mezcla de maestría vinícola y delicias de temporada.
L’événement Atelier vin chaud et épices de Noël Ammerschwihr a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg