Atelier vin chaud et épices de Noël

11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27 11:00:00

fin : 2025-11-27 12:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Initiez-vous à la magie des épices et du vin chaud blanc, entre savoir-faire vigneron et douceurs de saison.

Plongez dans la magie de Noël au cœur du vignoble d’Ammerschwihr !

Le vigneron vous ouvre ses portes pour un atelier chaleureux et parfumé autour du vin chaud et des épices de Noël.

Guidé par le savoir-faire de la maison, vous apprendrez à réaliser un vin chaud blanc aux arômes délicats, parfait pour vos soirées d’hiver. L’atelier se clôturera par une dégustation de gourmandises de saison, dans une ambiance conviviale et festive. .

11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

English :

Introduce yourself to the magic of spices and white mulled wine, between winemaking know-how and seasonal treats.

German :

Lassen Sie sich in die Magie der Gewürze und des weißen Glühweins einführen, zwischen Winzerwissen und saisonalen Leckereien.

Italiano :

Scoprite la magia delle spezie e del vin brulé bianco, una miscela di esperienza vitivinicola e di delizie stagionali.

Espanol :

Descubra la magia de las especias y el vino blanco caliente, una mezcla de maestría vinícola y delicias de temporada.

L’événement Atelier vin chaud et épices de Noël Ammerschwihr a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg