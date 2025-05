Atelier vin et fromage organisé par la cave d’Irouléguy – Peña Errobi Kanta Bayonne, 23 mai 2025 17:30, Bayonne.

Pyrénées-Atlantiques

Atelier vin et fromage organisé par la cave d’Irouléguy Peña Errobi Kanta 30 Rue des Cordeliers Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 17:30:00

fin : 2025-05-23 18:30:00

Date(s) :

2025-05-23

Le vendredi 23 mai 2025, la cave d’irouléguy vous propose un atelier vin et fromage à la peña Errobi Kanta, située rue des cordeliers dans le quartier du Petit Bayonne !

Vous aimez le bon vin et les fromages de terroir ? Ne manquez donc pas l’atelier vin et fromage organisé en collaboration avec trois fromagers d’exception Christophe fromager, la laiterie Marengo et la crèmerie des docks. La cave d’Irouléguy vous propose une dégustation de 6 vins de leur cave, chacun sublimé par le fromage qui lui correspond parfaitement ! Une belle manière de découvrir ou redécouvrir leurs vins à travers un mariage de saveurs locales. .

Peña Errobi Kanta 30 Rue des Cordeliers

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 08 48 29 oenotourisme@cave-irouleguy.com

English : Atelier vin et fromage organisé par la cave d’Irouléguy

German : Atelier vin et fromage organisé par la cave d’Irouléguy

Italiano :

Espanol : Atelier vin et fromage organisé par la cave d’Irouléguy

L’événement Atelier vin et fromage organisé par la cave d’Irouléguy Bayonne a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Bayonne