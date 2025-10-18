Atelier vin & fromages Saint-Mont
Atelier vin & fromages Saint-Mont samedi 18 octobre 2025.
Atelier vin & fromages
Plaimont Saint-Mont Gers
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
Vin puissant, vin léger, vin sec, vin doux… Quel fromage pour ce vin ? Un mariage réussi est la garantie d’un moment inoubliable.
Plaimont Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 62 87 boutique.st-mont@plaimont.fr
English :
Powerful wine, light wine, dry wine, sweet wine? Which cheese goes with which wine? A successful wedding guarantees an unforgettable moment.
German :
Kräftiger Wein, leichter Wein, trockener Wein, süßer Wein? Welcher Käse passt zu diesem Wein? Eine gelungene Hochzeit ist eine Garantie für einen unvergesslichen Moment.
Italiano :
Vino potente, vino leggero, vino secco, vino dolce? Quale formaggio si abbina a quale vino? Un matrimonio ben riuscito è garanzia di un’esperienza indimenticabile.
Espanol :
¿Vino potente, vino ligero, vino seco, vino dulce? ¿Qué queso va con qué vino? El éxito de una boda es garantía de una experiencia inolvidable.
