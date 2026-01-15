Atelier vin Voyage en Bourgogne L’Avineur Landudec
Atelier vin Voyage en Bourgogne L’Avineur Landudec jeudi 5 mars 2026.
Atelier vin Voyage en Bourgogne
L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère
2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Troisième atelier découverte de l’année Les vins de Bourgogne. Un Univers magique dans les blancs comme dans les rouges.
Le chardonnay et le Pinot Noir seront à l’honneur en d’autres termes !
Comme toujours, plaisir, partage et bonne humeur seront au rendez-vous. .
