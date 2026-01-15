Atelier vin Voyage en Bourgogne L’Avineur Landudec

Atelier vin Voyage en Bourgogne

L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Troisième atelier découverte de l’année Les vins de Bourgogne. Un Univers magique dans les blancs comme dans les rouges.

Le chardonnay et le Pinot Noir seront à l’honneur en d’autres termes !

Comme toujours, plaisir, partage et bonne humeur seront au rendez-vous. .

L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 58 49 44 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vin Voyage en Bourgogne

L’événement Atelier vin Voyage en Bourgogne Landudec a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Destination Pays Bigouden