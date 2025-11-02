Atelier vinaigre aromatisé La Ruelle Ségur-le-Château

Atelier vinaigre aromatisé Dimanche 2 novembre, 16h00 La Ruelle Corrèze

sur inscription

Début : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T17:00:00

Fin : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T17:00:00

Atelier organisé par Marine séjourné.

Prix libre et matériel fourni !

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@laruelle-segur.com »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

venez confectionner votre vinaigre aromatisé en compagnie de Marine Séjourné, naturopathe basée à Uzerche et repartez avec votre fiole !