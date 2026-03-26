Atelier vinitation Le secret des fines bulles au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire
Atelier vinitation Le secret des fines bulles au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire samedi 18 avril 2026.
Atelier vinitation Le secret des fines bulles au Château d’Avrillé
L’Homois Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18
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L’Homois Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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L’événement Atelier vinitation Le secret des fines bulles au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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