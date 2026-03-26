Atelier vinitation Le secret des fines bulles au Château d’Avrillé

L’Homois Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18

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L’Homois Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Atelier vinitation Le secret des fines bulles au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages