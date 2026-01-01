Atelier Vino Wuenheim 1/4 Wuenheim

Atelier Vino Wuenheim 1/4

1 route de Cernay Wuenheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

1er Atelier Décode ton Pinot. Pour 4 ateliers achetés, 1 offert (60 euros les 4 ateliers)

Atelier Vino Wuenheim tout savoir sur le vin et en parler comme un(e) pro, plus jamais vous ne direz Je n’y connais rien en vin .

1ère session des ateliers de dégustation, placée sous le signe de l’expertise. Thème abordé Décode ton Pinot !

Dégustation de 5 cuvées de la Cave

4 Ateliers sont prévus 23 janvier, 12 février, 6 mars et 26 mars .

1 route de Cernay Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 75 caveau@cavevieilarmand.com

English :

1st Workshop: Decode your Pinot. For 4 workshops purchased, 1 free (60 euros for 4 workshops)

