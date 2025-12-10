ATELIER VINS & CHOCOLATS

Domaine des conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-01

Dans un cadre convivial et chaleureux, voyagez dans l’univers du vin et du chocolat le temps d’un atelier ludique et surprenant.

Dans un cadre convivial et chaleureux, voyagez dans l’univers du vin et du chocolat le temps d’un atelier ludique et surprenant.

Après une présentation de notre Domaine familiale, nous vous expliquerons les méthodes de fabrication du chocolat et vous découvriez les similitudes qui lient ces deux univers.

L’atelier se poursuit avec la dégustation des vins du Domaine accompagnés d’une sélection de chocolat pour créer vos accords parfait . .

Domaine des conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

English :

Take a trip into the world of wine and chocolate for a fun and surprising workshop in a warm and friendly setting.

L’événement ATELIER VINS & CHOCOLATS Aniane a été mis à jour le 2025-12-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT