ATELIER VINS & CHOCOLATS

6 Rue Levat Montpellier Hérault

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

L’atelier où le chocolat rencontre le vin pour une expérience sensorielle inoubliable.

L’atelier où le chocolat rencontre le vin pour une expérience sensorielle inoubliable.

Au programme

– Les règles de base des accords mets et vins

– Les accords compliqués et les pièges à éviter

– Les accords originaux

– Tester des associations diverses assiettes de dégustation chocolats et vins sélectionnés

Un artisan chocolatier vous propose 5 de ses créations en accord avec 5 vins sélectionnés.

Jeudi 11 décembre

55 €

De 19h00 à 21h00

Sur inscription .

6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The workshop where chocolate meets wine for an unforgettable sensory experience.

L’événement ATELIER VINS & CHOCOLATS Montpellier a été mis à jour le 2025-12-01 par 34 OT MONTPELLIER