ATELIER VINS & CHOCOLATS Montpellier jeudi 11 décembre 2025.
6 Rue Levat Montpellier Hérault
L’atelier où le chocolat rencontre le vin pour une expérience sensorielle inoubliable.
Au programme
– Les règles de base des accords mets et vins
– Les accords compliqués et les pièges à éviter
– Les accords originaux
– Tester des associations diverses assiettes de dégustation chocolats et vins sélectionnés
Un artisan chocolatier vous propose 5 de ses créations en accord avec 5 vins sélectionnés.
Jeudi 11 décembre
55 €
De 19h00 à 21h00
Sur inscription .
6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
The workshop where chocolate meets wine for an unforgettable sensory experience.
