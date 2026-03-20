ATELIER VINS & CHOCOLATS

6 Rue Levat Montpellier Hérault

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

L’atelier où le chocolat rencontre le vin pour une expérience sensorielle inoubliable.

Et si le chocolat parlait le langage du vin ?

Ici, on ne choisit pas… on marie

Au programme 5 chocolats ultra gourmands et 5 vins de notre région soigneusement sélectionnés pour des accords qui surprennent, qui bousculent et qui font dire “wow”

Un atelier fun et gourmand où le cacao flirte avec le raisin pour réveiller vos papilles.

Attention risques élevés de coup de cœur (et d’envie de recommencer ) !

Jeudi 16 avril 2026 à 19h00

55 €

De 19h00 à 21h00

Sur inscription .

6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

The workshop where chocolate meets wine for an unforgettable sensory experience.

L’événement ATELIER VINS & CHOCOLATS Montpellier a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER