Atelier Vins & Chocolats Pâques au Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas

Atelier Vins & Chocolats Pâques au Domaine de Grangeneuve

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 route des esplanes Roussas Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Accords raffinés entre nos vins et les chocolats Valrhona pour célébrer Pâques autrement…

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DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 route des esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

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English :

Refined pairings between our wines and Valrhona chocolates to celebrate Easter in a different way…

L’événement Atelier Vins & Chocolats Pâques au Domaine de Grangeneuve Roussas a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes