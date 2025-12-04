ATELIER VINS D’EXCEPTION Lattes

ATELIER VINS D’EXCEPTION

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : 2025-12-12

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Vous rêvez de déguster des cuvées rares, des vieux millésimes, des vins qui marquent une vie ?

Cet atelier est un rendez-vous unique avec les grandes appellations du Languedoc et leurs bouteilles les plus mythiques.

Au programme

– Qu’est ce qu’un grand vin ?

– Le savoir-faire remarquable des vignerons

– Ce qui fait la rareté, la finesse et l’équilibre des Grands Vins

– Dégustation commentée de 5 vins d’exception

Vendredi 12 décembre à 19h

85€ personne

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

English :

Do you dream of tasting rare vintages, old vintages, wines that mark a lifetime?

This workshop is a unique rendez-vous with the great Languedoc appellations and their most legendary bottles.

