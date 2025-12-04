ATELIER VINS D’EXCEPTION Lattes
ATELIER VINS D’EXCEPTION Lattes vendredi 12 décembre 2025.
ATELIER VINS D’EXCEPTION
Mas de Saporta Lattes Hérault
Tarif : 85 – 85 – EUR
Date : 2025-12-12
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Vous rêvez de déguster des cuvées rares, des vieux millésimes, des vins qui marquent une vie ?
Cet atelier est un rendez-vous unique avec les grandes appellations du Languedoc et leurs bouteilles les plus mythiques.
Au programme
– Qu’est ce qu’un grand vin ?
– Le savoir-faire remarquable des vignerons
– Ce qui fait la rareté, la finesse et l’équilibre des Grands Vins
– Dégustation commentée de 5 vins d’exception
Vendredi 12 décembre à 19h
85€ personne
Sur inscription .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com
English :
Do you dream of tasting rare vintages, old vintages, wines that mark a lifetime?
This workshop is a unique rendez-vous with the great Languedoc appellations and their most legendary bottles.
