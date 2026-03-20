Atelier vins et chocolats Chai du Château d’Eyran Saint-Médard-d’Eyrans

Atelier vins et chocolats

Chai du Château d’Eyran 20 Avenue du Sablé d’Expert Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Nous vous donnons rendez-vous pour une expérience sensorielle différente, centrée sur le travail de la terre, du fruit et des saveurs authentiques.

– Immersion dans le vignoble Adèle vous accompagnera pour une visite du domaine. Vous prendrez le temps d’aller dans nos vignes et dans nos chais pour découvrir l’histoire du château, nos méthodes de viticulture et ce qui fait la signature de nos vins.

– L’atelier de dégustation Nous nous retrouverons ensuite au chai pour la partie pratique. Accompagnés par Maxime, vous dégusterez une sélection de nos cuvées en accord avec ses chocolats d’exception. .

Chai du Château d’Eyran 20 Avenue du Sablé d’Expert Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 77 54 37 accueil@savigneux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vins et chocolats

L’événement Atelier vins et chocolats Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-03-17 par Sud Bordeaux Tourisme