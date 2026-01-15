Atelier vins et fromages L’Avineur Landudec
Atelier vins et fromages L’Avineur Landudec jeudi 9 avril 2026.
Atelier vins et fromages
L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère
Dans une ambiance conviviale, sortez du trop classique Fromage et vins rouges !
Nous vous attendons avec votre curiosité et votre bonne humeur!
Le tarif inclut la dégustation de 4 vins et formages et conseils pendant et après l’atelier ! .
L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 58 49 44 91
English : Atelier vins et fromages
