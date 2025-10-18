Atelier Vins & Fromages Rue Bernard Tumapaler Saint-Mont

Atelier Vins & Fromages Rue Bernard Tumapaler Saint-Mont samedi 18 octobre 2025.

Atelier Vins & Fromages

Rue Bernard Tumapaler Plaimont Saint-Mont Gers

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 11:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Vin puissant, vin léger, vin sec, vin doux…

Quel fromage pour ce vin ? Un mariage réussi est la garantie d’un moment inoubliable.

Après une initiation à la dégustation et une découverte de nos appellations, ayez toutes les clés en main pour apprécier l’association de trois grands vins à trois fromages sélectionnés.

Rue Bernard Tumapaler Plaimont Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 62 87 visites@plaimont.fr

English :

Powerful wine, light wine, dry wine, sweet wine?

Which cheese goes with which wine? A successful wedding guarantees an unforgettable moment.

After an introduction to wine tasting and a discovery of our appellations, you’ll have all the keys you need to appreciate the combination of three great wines with three selected cheeses.

German :

Kräftiger Wein, leichter Wein, trockener Wein, süßer Wein?

Welcher Käse passt zu diesem Wein? Eine gelungene Hochzeit ist eine Garantie für einen unvergesslichen Moment.

Nach einer Einführung in die Weinverkostung und einer Entdeckung unserer Appellationen haben Sie alle Schlüssel in der Hand, um die Kombination von drei großen Weinen mit drei ausgewählten Käsesorten zu genießen.

Italiano :

Vino potente, vino leggero, vino secco, vino dolce?

Quale formaggio si abbina a quale vino? Un matrimonio ben riuscito è garanzia di un’esperienza indimenticabile.

Dopo un’introduzione alla degustazione dei vini e una scoperta delle nostre denominazioni, avrete tutte le chiavi per apprezzare l’abbinamento di tre grandi vini con tre formaggi selezionati.

Espanol :

¿Vino potente, vino ligero, vino seco, vino dulce?

¿Qué queso va con qué vino? El éxito de una boda es garantía de una experiencia inolvidable.

Tras una introducción a la cata de vinos y un descubrimiento de nuestras denominaciones de origen, tendrá todas las claves para apreciar la combinación de tres grandes vinos con tres quesos seleccionados.

