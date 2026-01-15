Atelier vins les pépites méconnues. L’Avineur Landudec

Atelier vins les pépites méconnues.

L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Venez découvrir nos coups de cœur après nos visites dans le vignoble.

Comme toujours, plaisir, partage et bonne humeur seront au rendez-vous. .

L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 58 49 44 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vins les pépites méconnues.

L’événement Atelier vins les pépites méconnues. Landudec a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Destination Pays Bigouden