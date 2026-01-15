Atelier vins les pépites méconnues. L’Avineur Landudec
Atelier vins les pépites méconnues.
L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
2026-05-28
Venez découvrir nos coups de cœur après nos visites dans le vignoble.
Comme toujours, plaisir, partage et bonne humeur seront au rendez-vous. .
L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 58 49 44 91
