Atelier Vins & Parfums Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Place du Château Musée Colette Salon de thé Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Dégustation Vins & Parfums

Faites l’expérience d’une dégustation œno-olfactive de deux heures animée par Raphaël Guillou, fondateur de la vinothèque éco-responsable VUE sur Vignes à Sancerre, et Clara Muller, historienne de l’art spécialiste de l’olfaction. Dans cette séance inspirée par le goût éclairé de Colette pour le vin et les fragrances, vous serez invités à découvrir les points communs entre l’histoire du vin et du parfum et à pénétrer les secrets de votre nez et de l’odorat, sens aristocratique auquel l’écrivaine donnait préséance. Vous parcourrez avec Colette la palette des parfumeurs en même temps que la gamme aromatique des vins de Bourgogne à travers cinq cuvées, chacune associée à une matière première et à un parfum.

Il est demandé de ne pas se parfumer avant de participer à la dégustation.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité. .

contact@maisondecolette.fr

