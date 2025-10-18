ATELIER VINS & TRUFFES Aniane

36 Boulevard Saint-Jean Aniane Hérault

Partez à la découverte des accords parfaits entre truffe et vin avec Jacques Carceller, formateur à l’École des Vins du Languedoc dégustation de 4 mets truffés sublimés par des crus d’exception, dont des vieux millésimes.

Pour prolonger ce voyage des sens, Le Souka Bistrot des Vins signe un menu exclusif spécialement imaginé pour l’événement.

Découverte des principes de la dégustation

Les règles de base des accords mets et vins

Dégustation de 4 mets à la truffe

un beurre truffé

un fromage à la truffe

du jambon à la truffe

lamelle de truffe sur un toast de beurre

Dégustation des 4 vins dont 3 vieux millésimes.

Partages et échanges

(un minimum de 8 personnes inscrites est nécessaire pour le maintien de l’atelier) .

English :

Discover the perfect match between truffle and wine with Jacques Carceller, trainer at the École des Vins du Languedoc: taste 4 truffle dishes enhanced by exceptional vintages.

To extend this voyage of the senses, Le Souka? Bistrot des Vins has created an exclusive menu especially for the event.

German :

Entdecken Sie mit Jacques Carceller, Ausbilder an der École des Vins du Languedoc, die perfekte Kombination von Trüffel und Wein: Verkostung von vier Trüffelgerichten, die von außergewöhnlichen Weinen, darunter auch alten Jahrgängen, verfeinert werden.

Um diese Reise der Sinne zu verlängern, bietet das Le Souka? Bistrot des Vins ein exklusives Menü, das speziell für diese Veranstaltung kreiert wurde.

Italiano :

Scoprite l’abbinamento perfetto tra tartufo e vino con Jacques Carceller, istruttore dell’École des Vins du Languedoc: assaggiate 4 piatti a base di tartufo esaltati da vini eccezionali, tra cui vecchie annate.

Per prolungare questo viaggio dei sensi, Le Souka? Bistrot des Vins ha creato un menu esclusivo per l’evento.

Espanol :

Descubra el maridaje perfecto entre la trufa y el vino con Jacques Carceller, profesor de la École des Vins du Languedoc: deguste 4 platos a base de trufa realzados por vinos excepcionales, incluidas añadas antiguas.

Para prolongar este viaje de los sentidos, Le Souka? Bistrot des Vins ha creado un menú exclusivo especialmente para el evento.

