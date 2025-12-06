ATELIER VINS & TRUFFES Lattes

ATELIER VINS & TRUFFES

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Envie d’un moment ultra gourmand ?

On vous propose un atelier unique pour plonger dans l’univers fascinant des accords mets truffés & vins du Languedoc.

Au programme

– Découverte des bases de la dégustation

– Les principes essentiels des accords mets & vins

– Dégustation de 4 mets truffés

Beurre truffé, fromage à la truffe, jambon à la truffe, lamelle de truffe sur toast beurré.

– Dégustation de 4 vins des AOP Languedoc, dont des vieux millésimes

– Partages, échanges et beaucoup de plaisir !

Samedi 6 décembre 2025 à 11h

2h d’atelier

70 € personne (-10% avec l’offre duo) .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie

English :

In the mood for a gourmet experience?

We offer a unique workshop to plunge you into the fascinating world of truffle food and Languedoc wine pairings.

