ATELIER VINS & TRUFFES Lattes

Envie d’un moment ultra gourmand ?
On vous propose un atelier unique pour plonger dans l’univers fascinant des accords mets truffés & vins du Languedoc.
Au programme
– Découverte des bases de la dégustation
– Les principes essentiels des accords mets & vins
– Dégustation de 4 mets truffés
Beurre truffé, fromage à la truffe, jambon à la truffe, lamelle de truffe sur toast beurré.
– Dégustation de 4 vins des AOP Languedoc, dont des vieux millésimes
– Partages, échanges et beaucoup de plaisir !
Samedi 6 décembre 2025 à 11h
2h d’atelier
70 € personne (-10% avec l’offre duo) .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie
English :
In the mood for a gourmet experience?
We offer a unique workshop to plunge you into the fascinating world of truffle food and Languedoc wine pairings.
