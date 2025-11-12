Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER VINYLE LAQUÉ CADEAU NOËL Saint-Brevin-les-Pins

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :
2025-11-12 2025-11-26

Projet grand porte-clé moderne et tendance
Durée 2h00 Tarif 38€ (fournitures incluses prêt du matériel)

​   .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26  contact@laiguilledespins.fr

