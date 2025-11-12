ATELIER VINYLE LAQUÉ CADEAU NOËL Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER VINYLE LAQUÉ CADEAU NOËL
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Projet grand porte-clé moderne et tendance
Durée 2h00 Tarif 38€ (fournitures incluses prêt du matériel)
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
