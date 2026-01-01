Atelier Vision Blanche Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Atelier Vision Blanche

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Début : 2026-01-26 14:00:00

fin : 2026-01-26 17:00:00

2026-01-26

Atelier chamanique avec Françoise Bossan et Stéphanie Chassignon Bison Blanc et cheval sacré guident un voyage de purification, de guidance ancestrale et d’intuition. Un rituel profond pour libérer, recevoir des messages et avancer en conscience.

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr

English :

Shamanic workshop with Françoise Bossan and Stéphanie Chassignon: Bison Blanc and sacred horse guide a journey of purification, ancestral guidance and intuition. A profound ritual to liberate, receive messages and move forward in consciousness.

L’événement Atelier Vision Blanche Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule