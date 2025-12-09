Atelier Vision Board Espace Mabe La Teste-de-Buch

Atelier Vision Board

Espace Mabe 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Cet atelier consiste à réaliser un tableau visuel à partir d’images, de mots et d’éléments graphiques sélectionnés par les participant(e)s. L’objectif est d’organiser et de représenter des idées, projets ou envies personnelles sous une forme créative et structurée.

L’activité se déroule en groupe, sur une durée de trois heures, et permet de créer un support individuel qui pourra ensuite être conservé et utilisé comme repère ou source d’inspiration. .

Espace Mabe 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 93 73 75

English : Atelier Vision Board

