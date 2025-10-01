Atelier « Vision illusion » (à partir de 6 ans) Fête de la Science Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Atelier « Vision illusion » (à partir de 6 ans) Fête de la Science Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère mercredi 1 octobre 2025.

Atelier « Vision illusion » (à partir de 6 ans) Fête de la Science

Médiathèque 5 rue de l’école Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Pour démontrer les prouesses et les capacités surprenantes de notre cerveau. Les enfants découvrent les illusions d’optique et comprennent comment notre cerveau se laisse tromper par les informations qui lui sont envoyées.

Médiathèque 5 rue de l’école Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

To demonstrate the amazing capabilities of our brains. Children discover optical illusions and understand how our brains are fooled by the information sent to them.

Um die erstaunlichen Leistungen und Fähigkeiten unseres Gehirns zu demonstrieren. Die Kinder entdecken optische Täuschungen und verstehen, wie sich unser Gehirn von den Informationen, die ihm gesendet werden, täuschen lässt.

Dimostrare le incredibili prodezze e capacità del nostro cervello. I bambini scoprono le illusioni ottiche e capiscono come il nostro cervello si lasci ingannare dalle informazioni che gli vengono inviate.

Demostrar las asombrosas proezas y capacidades de nuestro cerebro. Los niños descubren ilusiones ópticas y comprenden cómo nuestro cerebro se deja engañar por la información que le llega.

