Atelier, visite commentée et exposition à la tour médiévale La Tour Château-Chervix

Atelier, visite commentée et exposition à la tour médiévale Samedi 20 septembre, 14h00

Gratuit. Sans réservation.

Les Amis de la Tour vous accueillent samedi 20 septembre à partir de 14h pour vous présenter la tour médiévale et son projet d’aménagement et de valorisation porté par la commune.

Vous aurez également la possibilité de participer à un atelier de calligraphie proposé par l’atelier Le Lion d’Encre (à partir de 8 ans).

La Tour Place du 8 mai 1945, 87380 Château-Chervix Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 80 45 https://lesamisdelatour.jimdo.com/ Le haut du bourg de Château-Chervix est dominé par la tour maîtresse médiévale, seul vestige visible du château bâti au XIIIe siècle par les vicomtes de Limoges.

Le donjon roman a été surmonté au XIVe siècle d’un rehaussement avec mâchicoulis de types alternés. Il fait partie des donjons quadrangulaires les mieux conservés. Culminant à 32 m de haut, la tour est l’un des exemplaires les plus grands de la série des tours carrées.

De plan rectangulaire, la tour possède un système de contreforts différents en fonction des côtés. Au nord et au sud, il y a trois contreforts supportant deux arcades en plein-cintre. À l’ouest, il n’y en a que deux cantonnant une arcade, qui se divise en deux arcatures en plein-cintre, retombant sur un corbeau commun. Celles de l’est ont été démolies.

Les murs ont une épaisseur de 2 m et sont construits avec des pierres sèches irrégulières de schiste et de granite.

Le donjon possédait trois étages, séparés par des planchers de bois et devant communiqués par des échelles amovibles.

Dans son proche périmètre, un souterrain, l’église Saint-Sylvain et son cimetière paroissial redécouvert lors de récentes fouilles archéologiques. Non loin du bourg, au nord de celui-ci et le long de la vallée de la Breuilh, différents vestiges patrimoniaux nous font remonter le temps jusqu’à la Préhistoire. Accès à pied ou en voiture jusqu’en haut du bourg. Plusieurs parkings disponibles.

