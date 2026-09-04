Informations pratiques

Saint-Aubin

Atelier visite de la ferme par Marion – Les Automnales du foie gras

130 route du Haza Saint-Aubin Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 10:30:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Dans la cadre de la 10ème édition de nos portes ouvertes, venez découvrir notre ferme, son élevage et notre savoir-faire lors de la visite. Un moment d’échange pour découvrir les coulisses de la ferme et en apprendre davantage sur notre production .

130 route du Haza Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 46 76 60 fermeduhaza@icloud.com

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English : Atelier visite de la ferme par Marion – Les Automnales du foie gras

L’événement Atelier visite de la ferme par Marion – Les Automnales du foie gras Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Terres de Chalosse