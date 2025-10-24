Atelier-visite de l’exposition « La tendresse des murs » à Salviac Salviac

2 place Marie Sudres Salviac Lot

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

Dans le cadre de l’exposition d’automne des Ateliers des Arques « La tendresse des murs », venez profitez d’une visite guidée suivie d’un atelier « Peinture sur céramique » avec L’atelier de Gédéon.

2 place Marie Sudres Salviac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

English :

As part of the Ateliers des Arques autumn exhibition « La tendresse des murs », enjoy a guided tour followed by a « Painting on ceramics » workshop with L’atelier de Gédéon.

German :

Im Rahmen der Herbstausstellung der Ateliers des Arques « La tendresse des murs » (Die Zärtlichkeit der Wände), genießen Sie eine Führung mit anschließendem Workshop « Peinture sur céramique » (Keramikmalerei) mit L’atelier de Gédéon.

Italiano :

Nell’ambito della mostra autunnale degli Ateliers des Arques « La tendresse des murs », partecipate a una visita guidata seguita da un laboratorio di « Pittura su ceramica » con L’atelier de Gédéon.

Espanol :

En el marco de la exposición de otoño de los Ateliers des Arques « La tendresse des murs », venga a disfrutar de una visita guiada seguida de un taller de « Pintura sobre cerámica » con L’atelier de Gédéon.

