Atelier « visite-dessinée » avec Patricia Stheeman Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Atelier « visite-dessinée » avec Patricia Stheeman Dimanche 21 septembre, 15h00 Espace Média Grand Narbonne Aude

Dès 10 ans, en famille. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Un atelier de dessin avec l’artiste Patricia Stheeman sur le thème du paysage, en lien avec l’exposition Jürgen Schilling.

L’artiste permettra d’expérimenter différentes techniques de dessin.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 36 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/

© Patricia Steehman