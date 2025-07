Atelier Visite d’exposition Espace Delaroche Embrun

Atelier Visite d’exposition Espace Delaroche Embrun mercredi 16 juillet 2025.

Atelier Visite d’exposition

Espace Delaroche Centre d’art contemporain Les Capucins Embrun Hautes-Alpes

Début : Mercredi 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 16:30:00

Pendant les vacances scolaires, le centre d’art organise à l’attention des enfants de 6 à 12 ans une visite-atelier dans l’exposition en cours, mercredi 16 juillet de 15h à 16h30.

Espace Delaroche Centre d’art contemporain Les Capucins Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 65 99 publics.lescapucins@gmail.com

English :

During the school vacations, the art center is organizing a workshop-visit to the current exhibition for children aged 6 to 12, on Wednesday July 16 from 3 pm to 4:30 pm.

German :

Während der Schulferien organisiert das Kunstzentrum für Kinder von 6 bis 12 Jahren einen Workshop-Besuch in der aktuellen Ausstellung, am Mittwoch, den 16. Juli von 15:00 bis 16:30 Uhr.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, il centro d’arte organizza una visita-laboratorio alla mostra in corso per bambini dai 6 ai 12 anni, mercoledì 16 luglio dalle 15.00 alle 16.30.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, el centro de arte organiza una visita taller a la exposición actual para niños de 6 a 12 años, el miércoles 16 de julio de 15.00 a 16.30 h.

