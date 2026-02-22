Atelier-visite Feng Shui et maisons bourgeoises: proportions, lumières er circulation Villa des roses Luçon

Atelier-visite Feng Shui et maisons bourgeoises proportions, lumières et circulation

Villa des Roses 43 rue du Président de Gaulle Luçon Vendée

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Atelier-visite à la Villa des Roses

Cette formule propose une découverte originale de cette demeure Art-déco, à travers une lecture concrète des formes, des axes, des perspectives et des circulations.

L’atelier met en parallèle les bases du Feng Shui (école de la forme) et l’art de bâtir des demeures bourgeoises: une approche accessible et centrée sur l’organisation des espaces. La séance commence par une présentation illustrée (Power point) puis se poursuit par une visite de la villa et du jardin sous l’angle de l’harmonie du lieu.

L’expérience se conclut par une pause gourmande, comme un moment de partage.

.

Villa des Roses 43 rue du Président de Gaulle Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop-visit to the Villa des Roses

L’événement Atelier-visite Feng Shui et maisons bourgeoises proportions, lumières et circulation Luçon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud