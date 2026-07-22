Informations pratiques

Vauquois

Atelier-visite Petit soigneur animalier à la Hardonnerie

Vauquois Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22

Le temps d’un atelier, glissez-vous dans la peau d’un soigneur animalier et découvrez le quotidien des animaux de La Hardonnerie. Accompagnés par l’équipe de la ferme, les participants apprennent à préparer la nourriture, observer les animaux et comprendre leurs besoins essentiels.

À travers des activités ludiques et participatives, petits et grands découvrent les gestes qui contribuent au bien-être des pensionnaires de la ferme tout en développant leur connaissance du monde animal.

Une expérience immersive et enrichissante pour apprendre en s’amusant et vivre un moment privilégié au plus près des animaux.Enfants

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Vauquois 55270 Meuse Grand Est +33 9 74 19 15 32 lahardonnerie@welfarm.fr

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English :

During this workshop, step into the shoes of an animal caretaker and discover the daily lives of the animals at La Hardonnerie. Accompanied by the farm staff, participants learn how to prepare food, observe the animals, and understand their basic needs.

Through fun and interactive activities, young and old alike will learn the skills that contribute to the well-being of the farm’s residents while expanding their knowledge of the animal world.

An immersive and enriching experience that combines learning with fun and offers a special opportunity to get up close and personal with the animals.

L’événement Atelier-visite Petit soigneur animalier à la Hardonnerie Vauquois a été mis à jour le 2026-07-22 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE