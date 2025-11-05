Atelier vitalité activité seniors Salle Aristide David Saint-Michel-en-l’Herm

Atelier vitalité activité seniors Salle Aristide David Saint-Michel-en-l’Herm mercredi 5 novembre 2025.

Atelier vitalité activité seniors

Salle Aristide David 3 allées des arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:30:00

fin : 2025-11-05 12:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-27 2025-12-03 2025-12-10

Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du quotidien, en échangeant dans la convivialité…

Ce programme multi-thématiques vous aidera à améliorer votre qualité de vie et à préserver votre capital santé (alimentation, équilibre, santé, mémoire…).

Cycle gratuit sur 6 séances et sur inscription

Inscription auprès de la MSA .

Salle Aristide David 3 allées des arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 30 83

English :

Taking care of yourself, acquiring the right reflexes for everyday life, in a friendly atmosphere…

German :

Sich um sich selbst kümmern, gute Reflexe im Alltag erwerben und sich dabei in geselliger Runde austauschen…

Italiano :

Prendersi cura di sé, imparare i riflessi giusti per la vita quotidiana, in un’atmosfera amichevole…

Espanol :

Cuidarse, aprender los reflejos adecuados para la vida cotidiana, en un ambiente agradable…

L’événement Atelier vitalité activité seniors Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud