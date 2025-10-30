Atelier Vitalité Salle Meniscoul Piriac-sur-Mer

Salle Meniscoul Piriac-sur-Mer

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-12-04 16:30:00

2025-10-30 2025-11-06 2025-11-20 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-25

Découvrez les clés d’une bonne santé 6 séances pour se sentir bien !

Ouvert à tous les retraités, sur inscription (obligatoire). .

Salle Meniscoul 9 rue du Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 social@piriac.net

