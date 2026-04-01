Atelier “Vitalité & Récupération” Spécial Printemps

48 place Saint Léonard Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

À l’occasion du printemps, saison du renouveau, Stéphanie Rouleaux (praticienne en drainage lymphatique) et Céline Lhote (naturopathe et réflexologue) vous proposent un atelier dédié à la vitalité et au bien-être.

À l’occasion du printemps, saison du renouveau, Stéphanie Rouleaux (praticienne en drainage lymphatique) et Céline Lhote (naturopathe et réflexologue) vous proposent un atelier dédié à la vitalité et au bien-être.

Cet atelier a pour objectif d’accompagner le corps après l’hiver, période durant laquelle l’organisme peut être ralenti, plus chargé et en manque d’énergie.

Au cours de cette rencontre, vous découvrirez des approches naturelles et complémentaires pour soutenir les fonctions d’élimination, relancer l’énergie et retrouver une sensation de légèreté.

Au programme

• Présentation du drainage lymphatique et de ses bienfaits

• Conseils en naturopathie pour accompagner une détox douce

• Astuces simples en alimentation et utilisation de plantes de saison

• Initiation à des gestes faciles à reproduire au quotidien

Un moment d’échange, de transmission et de convivialité, dans le cadre chaleureux du salon de thé Charme d’Antan à Honfleur. .

48 place Saint Léonard Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95

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English : Atelier “Vitalité & Récupération” Spécial Printemps

To celebrate spring, the season of renewal, Stéphanie Rouleaux (lymphatic drainage practitioner) and Céline Lhote (naturopath and reflexologist) are offering a workshop dedicated to vitality and well-being.

L’événement Atelier “Vitalité & Récupération” Spécial Printemps Honfleur a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité