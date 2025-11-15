Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier vitaminé avec Claire Dé Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 15 novembre 2025.

A partir de la lecture «spectacle» de son album ARTI SHOW, Claire Dé invite les enfants à créer des tableaux gourmands sous forme de numéros d’équilibriste.

Première étape : parer et déguiser les fruits par des gestes plastiques d’emballage et de recouvrement.

Seconde étape : en suivant une succession de règles du jeu progressives, construire des installations d’objets et de fruits sur des petits cyclos photo recouverts de tissus noirs.

Troisième étape : photographier les installations éphémères en s’initiant au vocabulaire de base (cadrage, point de vue, distance, nature morte, théâtre d’objets…).

Gratuit sur inscription à partir du samedi 15 novembre.

Pour les enfants à partir de 5 ans.

Petites Installations Vitaminées – Une lecture atelier de Claire Dé
Le samedi 15 novembre 2025
de 15h30 à 17h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-15T16:30:00+01:00
fin : 2025-11-15T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-15T15:30:00+02:00_2025-11-15T17:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-mohammed-arkoun-1668 https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun