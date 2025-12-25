Atelier vitaminé avec Claire Dé, Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

A partir de la lecture «spectacle» de son album ARTI SHOW, Claire Dé invite les enfants à créer des tableaux gourmands sous forme de numéros d’équilibriste.

Première étape : parer et déguiser les fruits par des gestes plastiques d’emballage et de recouvrement.

Seconde étape : en suivant une succession de règles du jeu progressives, construire des installations d’objets et de fruits sur des petits cyclos photo recouverts de tissus noirs.

Troisième étape : photographier les installations éphémères en s’initiant au vocabulaire de base (cadrage, point de vue, distance, nature morte, théâtre d’objets…).

Gratuit sur inscription.

Pour les enfants à partir de 5 ans.

Petites Installations Vitaminées – Une lecture atelier de Claire Dé

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris



