Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T15:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T15:30:00+

Atelier « vitrail »

Samedi et dimanche de 14h30 à 16h. À partir de 7 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque.

Médiathèque le Puits au chat Passage Sophie Scholl Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 79 05 30 »}]

