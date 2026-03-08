Atelier Vitrail Boulazac Isle Manoire

Atelier Vitrail

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Les enfants découvrent l'art du vitrail, ses origines et ses fonctions et réalisent ensuite eux-mêmes un vitrail coloré. Un atelier ludique qui transmet la passion de l'artisanat ainsi que le patrimoine culturel.

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Effectif limité à 10 enfants.

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Effectif limité à 10 enfants.

Visite et atelier.

A l’approche des Journées Européennes des Métiers d’Art, et en écho à la découverte de la restauration des vitraux de l’Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac, l’Office de Tourisme propose un atelier vitrail pour les enfants. Ils découvrent l’art du vitrail, ses origines et ses fonctions, puis réalisent ensuite eux même un vitrail coloré.

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Effectif limité à 10 enfants.

Durée de l’atelier 1h 15. .

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

English : Atelier Vitrail

Children discover the art of stained glass, its origins and functions, and then create their own colourful stained glass window. A fun workshop that conveys a passion for craftsmanship and cultural heritage.

For children aged 6 to 10. Limited to 10 children.

Tour and workshop.

