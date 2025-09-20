Atelier Vitrail Château de Plaisir Plaisir

Entrée libre – Tout public – RdV : communs du Château.

Création collective d’un vitrail, atelier participatif et démonstration proposés par l’association Loisirs et Culture de Plaisir.

Château de Plaisir 282 rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 79 63 20 http://www.ville-plaisir.fr Construit vers la fin XVIe-début XVIIe siècle, la famille Le Tellier construit le château en adoptant le style caractéristique des constructions du XVIIe siècle. Vers 1720, le domaine passe aux mains de la famille Goullet-de Rugy puis, par descendance, à la famille Saint-Sauveur jusqu’à la Révolution. En 1939, la propriété est acquise par Monsieur Bourdel, qui entreprend la remise à l’état d’origine du parc et des bâtiments. Il fut le dernier propriétaire privé avant le rachat du château et de son parc par la commune, en 1976. À l’origine, l’édifice ne comportait que la partie centrale, correspondant à la terrasse qui la précède. Son architecture et des éléments d’aménagement intérieur attestent de l’empreinte du style Louis XIII. Les deux ailes basses et les bâtiments annexes à vocation agricole furent ajoutés au XVIIIe siècle. En voiture : N12 direction Dreux, sortie Plaisir centre-ville. En train : à partir de Paris Montparnasse direction Dreux ou Mantes-la-Jolie, arrêt Plaisir-Grignon. Desserte du centre-ville en bus à partir de la gare Plaisir-Grignon.

Jean-Christophe Bardot / Musée de la ville – SQY