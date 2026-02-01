Atelier Vitrail de papier Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre
vendredi 20 février 2026.
Atelier Vitrail de papier
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-20 11:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Un atelier créatif pour les petits avec Marie-Alix.
L’hiver est long ! Je te propose d’apporter de la lumière et de la couleur dans ta chambre en fabriquant un petit vitrail coloré qui viendra capter la lumière.
De 3 à 6 ans Durée 1h
Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr
