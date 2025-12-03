Atelier vitrail enfant 6-12 ans Art déco et chocolat chaud Limoges
Atelier vitrail enfant 6-12 ans Art déco et chocolat chaud Limoges mercredi 14 janvier 2026.
Atelier vitrail enfant 6-12 ans Art déco et chocolat chaud
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-14 2026-01-17
Après avoir découvert les spécificités du style Art déco, les enfants, accompagnés de leurs parents, réalisent un vitrail en papier inspiré de cette période.
– Atelier de 1h30
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
English : Atelier vitrail enfant 6-12 ans Art déco et chocolat chaud
L’événement Atelier vitrail enfant 6-12 ans Art déco et chocolat chaud Limoges a été mis à jour le 2025-11-30 par OT Limoges Métropole