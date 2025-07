ATELIER VITRAIL Espace des 2 Rives – 4 allée Georges Palante 35000 RENNES Rennes

ATELIER VITRAIL Espace des 2 Rives – 4 allée Georges Palante 35000 RENNES Rennes Mardi 29 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Animé par Aurélie de l’atelier Reflets Clémentine.

Vous réaliserez de petits vitraux à planter dans les pots de fleurs.

L’occasion de découvrir la découpe du verre, du sertissage au cuivre et de la soudure à l’étain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-29T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-29T17:00:00.000+02:00

