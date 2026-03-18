Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Ecomusée de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord
Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Ecomusée de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord mercredi 8 avril 2026.
Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art
Ecomusée de la truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
En lien avec les Journées Européennes des Métiers d’Art, et en écho à la découverte de la restauration des vitraux de l’Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux propose un atelier vitrail pour les enfants à l’écomusée de la truffe à Sorges.
En lien avec les Journées Européennes des Métiers d’Art, et en écho à la découverte de la restauration des vitraux de l’Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux propose un atelier vitrail pour les enfants à l’écomusée de la truffe à Sorges.
Ils découvrent l’art du vitrail, ses origines et ses fonctions, puis réalisent ensuite eux même un vitrail coloré.
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Effectif limité à 10 enfants.
Durée de l’atelier 1h 15.
En parallèle de l’atelier du 8 avril, venez admirer des œuvres d’artisans d’art du Grand Périgueux, et laissez-vous séduire par leur travail minutieux présenté au travers d’une exposition du 8 au 11 avril à l’écomusée. .
Ecomusée de la truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11 ecomuseedelatruffe@grandperigueux.fr
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English : Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art
To coincide with the European Artistic Crafts Days, and following on from the restoration of the stained-glass windows at Sainte-Marie-de-Chignac Church, the Grand Périgueux Tourist Office is organising a stained-glass workshop for children at the Truffle Ecomuseum in Sorges.
L’événement Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux