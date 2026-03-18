Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Ecomusée de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord

Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art

Ecomusée de la truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

En lien avec les Journées Européennes des Métiers d’Art, et en écho à la découverte de la restauration des vitraux de l’Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux propose un atelier vitrail pour les enfants à l’écomusée de la truffe à Sorges.

En lien avec les Journées Européennes des Métiers d’Art, et en écho à la découverte de la restauration des vitraux de l’Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux propose un atelier vitrail pour les enfants à l’écomusée de la truffe à Sorges.

Ils découvrent l’art du vitrail, ses origines et ses fonctions, puis réalisent ensuite eux même un vitrail coloré.

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Effectif limité à 10 enfants.

Durée de l’atelier 1h 15.

En parallèle de l’atelier du 8 avril, venez admirer des œuvres d’artisans d’art du Grand Périgueux, et laissez-vous séduire par leur travail minutieux présenté au travers d’une exposition du 8 au 11 avril à l’écomusée. .

Ecomusée de la truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11 ecomuseedelatruffe@grandperigueux.fr

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English : Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art

To coincide with the European Artistic Crafts Days, and following on from the restoration of the stained-glass windows at Sainte-Marie-de-Chignac Church, the Grand Périgueux Tourist Office is organising a stained-glass workshop for children at the Truffle Ecomuseum in Sorges.

L’événement Atelier vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux