Atelier vitrail Médiathèque Poligny

Atelier vitrail

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Atelier créatif adulte.

Par l’Atelier 630.

Plongez dans le monde du vitrail !

Découvrez les techniques de tracé, de coupe de verre et de montage au Tiffany, et repartez avec votre propre création ! Gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Totalité du matériel fourni. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 13 ans. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

