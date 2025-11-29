Atelier vitrail Médiathèque Poligny
Atelier vitrail Médiathèque Poligny samedi 29 novembre 2025.
Atelier vitrail
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Atelier créatif adulte.
Par l’Atelier 630.
Plongez dans le monde du vitrail !
Découvrez les techniques de tracé, de coupe de verre et de montage au Tiffany, et repartez avec votre propre création ! Gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Totalité du matériel fourni. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 13 ans. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
English : Atelier vitrail
German : Atelier vitrail
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier vitrail Poligny a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA