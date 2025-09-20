Atelier vitrail pour 8 à 12 ans Espace Découverte du Pays de L’Arbresle L’Arbresle

Atelier vitrail pour 8 à 12 ans 20 et 21 septembre Espace Découverte du Pays de L’Arbresle Rhône

Nombre limité de participants à 8 par heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Devenez un passeur de lumière en découvrant le métier de maître verrier le temps de l’atelier vitrail en papier animé par les Amis du Vieil Arbresle .

Des gabarits pré découpés, du papier vitrail, une paire de ciseaux seront à votre disposition. L’atelier fonctionnera par groupe de 8 enfants et ce par tranche de 60 minutes environ. Pour en assurer la fluidité, nous vous recommandons de bien vouloir vous inscrire sur le site des AVA, où vous trouverez toutes les modalités. www.amis-arbresle.com.

Renseignements téléphoniques : Odile Doyen : 06 28 03 58 67. Les candidatures spontanées seront les bienvenues dans la mesure de places disponibles.

Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 18 place Sapéon, 69210 L’Arbresle, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 http://www.amis-arbresle.com [{« link »: « http://www.amis-arbresle.com »}] L’Atelier contient la collection de métiers miniatures ou grandeur nature des Amis du Vieil Arbresle. Le musée est ouvert aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme. Des commentaires et explications sont donnés dans chaque salle par des vidéos pédagogiques en français avec sous titrage en anglais.

AVA