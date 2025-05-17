ATELIER VITRAIL Saint-André

ATELIER VITRAIL Saint-André samedi 17 mai 2025.

ATELIER VITRAIL

10 Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17 2025-09-27

Atelier Vitrail pour enfants à partir de 9/10 ans, crée ton propre chef-d’œuvre lumineux !

Une immersion dans l’art du vitrail et une création unique à emporter.

Inscription obligatoire places limités.

.

10 Allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Stained glass workshop for children aged 9/10 and over, create your own luminous masterpiece!

An immersion in the art of stained glass and a unique creation to take home.

Registration required places limited.

German :

Glasmalerei-Workshop für Kinder ab 9/10 Jahren, erschaffe dein eigenes leuchtendes Meisterwerk!

Tauche ein in die Kunst der Glasmalerei und nimm deine eigene Kreation mit nach Hause.

Anmeldung erforderlich begrenzte Plätze.

Italiano :

Laboratorio di vetrate artistiche per bambini a partire dai 9/10 anni. Create il vostro capolavoro luminoso!

Immergetevi nell’arte del vetro colorato e portate a casa una creazione unica.

Iscrizione obbligatoria i posti sono limitati.

Espanol :

Taller de vidrieras para niños a partir de 9/10. ¡Crea tu propia obra maestra luminosa!

Sumérgete en el arte de las vidrieras y llévate a casa una creación única.

Inscripción obligatoria plazas limitadas.

L’événement ATELIER VITRAIL Saint-André a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE