ATELIER VITRAIL Saint-André
ATELIER VITRAIL Saint-André samedi 17 mai 2025.
ATELIER VITRAIL
10 Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-05-17 14:30:00
fin : 2025-05-17 17:00:00
Date(s) :
2025-05-17 2025-09-27
Atelier Vitrail pour enfants à partir de 9/10 ans, crée ton propre chef-d’œuvre lumineux !
Une immersion dans l’art du vitrail et une création unique à emporter.
Inscription obligatoire places limités.
.
10 Allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
Stained glass workshop for children aged 9/10 and over, create your own luminous masterpiece!
An immersion in the art of stained glass and a unique creation to take home.
Registration required places limited.
German :
Glasmalerei-Workshop für Kinder ab 9/10 Jahren, erschaffe dein eigenes leuchtendes Meisterwerk!
Tauche ein in die Kunst der Glasmalerei und nimm deine eigene Kreation mit nach Hause.
Anmeldung erforderlich begrenzte Plätze.
Italiano :
Laboratorio di vetrate artistiche per bambini a partire dai 9/10 anni. Create il vostro capolavoro luminoso!
Immergetevi nell’arte del vetro colorato e portate a casa una creazione unica.
Iscrizione obbligatoria i posti sono limitati.
Espanol :
Taller de vidrieras para niños a partir de 9/10. ¡Crea tu propia obra maestra luminosa!
Sumérgete en el arte de las vidrieras y llévate a casa una creación única.
Inscripción obligatoria plazas limitadas.
L’événement ATELIER VITRAIL Saint-André a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE