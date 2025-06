ATELIER VITRAIL TIFFANY – Brignac 19 juillet 2025 07:00

Hérault

ATELIER VITRAIL TIFFANY Chemin de la Salamane Brignac Hérault

Tarif : 60 – 60 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

2025-07-20

Créativité et savoir-faire vous attendent pour ces ateliers d’initiation au sertissage de verre

Créativité et savoir-faire vous attendent pour ces ateliers d’initiation au sertissage de verre (Niveau 1) ou carrément au Vitrail Tiffany (Niveau 2).

Après une présentation illustrée de la technique, les défis s’enchaînent pour réaliser une première création. Cette technique artisanale permet de fabriquer bijoux, photophores, abats-jour…

L’atelier Tiffany se veut une porte ouverte vers la créativité. L’acquisition de compétences se fait au travers d’une pédagogie individualisée et d’un environnement convivial décomplexé.

Plongez dans un monde magique et coloré !

– Ouvert à tous aucun pré-requis nécessaire / À partir de 14 ans

– Groupe de 8 personnes maximum

– Avoir participé au Niveau 1 pour s’inscrire au Niveau 2

– Repas tiré du sac entre 13h et 14h pour ceux qui le souhaitent .

Chemin de la Salamane

Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 98 72 okcreaction@gmail.com

English :

Creativity and know-how await you in these introductory glass-setting workshops

German :

Kreativität und Know-how erwarten Sie in diesen Workshops zur Einführung in das Glasfassen

Italiano :

Creatività e competenza vi aspettano in questi laboratori introduttivi alla lavorazione del vetro

Espanol :

Creatividad y maestría le esperan en estos talleres de iniciación al engaste de vidrio

L’événement ATELIER VITRAIL TIFFANY Brignac a été mis à jour le 2025-06-14 par 34 OT DU CLERMONTAIS