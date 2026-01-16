Atelier vitrail Tiffany créer un petit panneau abstrait en forme de goutte SAG VITRAIL Vernon

Atelier vitrail Tiffany créer un petit panneau abstrait en forme de goutte

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon Eure

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 13:00:00

2026-03-08

SAG Vitrail propose des ateliers créatifs au sein de son atelier à Vernon, pour découvrir ou approfondir les techniques du vitrail (Tiffany, plomb) et du verre (fusing).

Chaque séance est guidée pas à pas, en petit groupe, avec une approche accessible et un accompagnement personnalisé. Les participant·es réalisent une création (miroir, petit panneau vitrail ou cabochons en verre) selon le thème de l’atelier.

Pour tout renseignement Sabine, SAG Vitrail, 06 60 22 84 32 .

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 ateliersagvitrail@gmail.com

