Atelier Vitrail Tiffany Guissény

Landevet Bihan Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 09:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Comprendre les aspects techniques maquette, choix des verres, découpe des calibres, découpe des pièces de verre, sertissage au ruban de cuivre et soudures à l’étain.

Acquérir rapidement une certaine autonomie.

Les participants conservent le vitrail qu’ils ont réalisé au cours du stage. .

Landevet Bihan Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 61 49 49 94

