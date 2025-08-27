Atelier Vitrail Tiffany Guissény
Atelier Vitrail Tiffany Guissény mercredi 27 août 2025.
Atelier Vitrail Tiffany
Landevet Bihan Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27 09:00:00
fin : 2025-08-27 12:00:00
Date(s) :
2025-08-27
Comprendre les aspects techniques maquette, choix des verres, découpe des calibres, découpe des pièces de verre, sertissage au ruban de cuivre et soudures à l’étain.
Acquérir rapidement une certaine autonomie.
Les participants conservent le vitrail qu’ils ont réalisé au cours du stage. .
Landevet Bihan Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 61 49 49 94
